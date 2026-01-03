Kars\'ta Otobüs Devrildi: 17 Yaralı

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.
Ardahan'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan, sürücü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Susuz ilçesi girişindeki kavşakta devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
