Kars'ta Polis Haftası Etkinlikleri

Türk Polis
Teşkilatının 174'inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile beraberindeki kurum çalışanlarını Vali Türker Öksüz
'ü makamında ziyaret etti.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında Kars
'ta yapılacak çalışmalar hakkında Vali Öksüz'e bilgi verdi çiçek takdiminde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Türker
Öksüz, "Teknolojik altyapısı, eğitimli kadrosu ve asırları aşan tecrübesi ile dünyanın en gözde kolluk teşkilatlarından biri haline gelen emniyet teşkilatımızın, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da huzur ve güven içinde yaşamamızın en büyük teminatlarından biri olacaktır" dedi.
Öksüz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik'in şahsında tüm emniyet mensuplarının Polis Haftasını kutladı.
Vali Türker Öksüz, ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından Evliya Camiinde düzenlenen mevlit programına katıldı. Program, okunan mevlit ve duaların ardından Vali Öksüz ve diğer protokol tarafından vatandaşlara mevlit şekeri ve gül suyu ikram edilmesiyle sona erdi. - KARS