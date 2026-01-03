Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı - Son Dakika
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı

Kars\'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
03.01.2026 22:20
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Alanda kurulan platformda, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından "Soğuk heykeller" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşanan bazı olayları konu alan oyunun ardından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AK Parti Kars Muammer Sancar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ile binlerce kişi, meşalelerle yürüyüşe başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece olmasına aldırmayan katılımcılar, tekbirlerle yaklaşık 3 kilometre yürüyerek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve "Ruhunuz Şad Olsun" yazısı meşaleler yakıldı.

Yürüyüşe, askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri ve çeşitli şehirlerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu mensubu katıldı.

Kızılay gönüllüleri, alandakilere sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

"Neslimizi aynı imanla yetiştirmek zorundayız"

Vali Ziya Polat, AA muhabirine, beyaz kefen giyen yiğitlerin gün boyunca dualarla anıldığını belirterek, şehitlere rahmet diledi.

Programların gerçekleşmesinde destek verenlere teşekkür eden Polat, "Bu topraklar, on binlerce kahramanın, düşmandan çok soğukla savaşmasıyla beyaz güzün öyküsünün yazıldığı topraklar. Aklı ve kalbi ile ecdadının izinden yürüyen vatandaşlarımız katıldılar. Türkiye'nin dört bir yanından, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle aynı iman, inanç ve dualarla kahramanlarımızı andık ve anacağız. Sarıkamış'ı anlatıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Neslimizi aynı imanla yetiştirmek zorundayız." dedi.

Vatandaşlardan Özge Ardıçlı da programa Ankara'dan katıldığını belirterek, "10 yıl önce de katılmıştım. Atalarımızı yad ettik. Çok şeref verici bir program. Gençlerle buraya Sarıkamış ekspresiyle geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Halit Özer de şehitleri yad etmek için insanların soğuğa aldırış etmeden yürüdüğünü söyledi.

Samsun'dan gelen Aytuğ Atay ise "Soğuğu hissediyoruz. Sarıkamış, her Türk gencinin görmesi ve tecrübe etmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı

