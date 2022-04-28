Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı - Son Dakika
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Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

28.04.2022 10:54
Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kara akbaba doğaya bırakıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaralı bulunduktan sonra tedavi edilen kara akbaba doğaya bırakıldı.

Sarıkamış Karakurt Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin, iki ay önce Mescitli bölgesinde koruma kontrol faaliyetleri sırasında bulduğu kara akbabanın Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Ekiplerce kafesle, yaralı bulunduğu bölgeye getirilen kuş, burada doğaya salındı.

Bir süre uçtuktan sonra arazide durup etrafı gözetleyen akbaba daha sonra gözden kayboldu.

Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı
Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı
Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı
Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı
Kars'ta tedavisi tamamlanan kara akbaba doğaya salındı

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Rehabilitasyon Merkezi, Kafkas Üniversitesi, Jandarma, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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