Kars'ta üniversite öğrencileri fidan dikti

Kars
'ta üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında Arpaçay
'da okul bahçesi ve mezarlığa fidan dikti.
Kars Kafkas Üniversitesi Dede Korkut
Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, "Bir Fidan, Bir İnsan" sosyal proje geliştirme dersi kapsamında Arpaçay Asri Mezarlığı, Yalınçayır Köyü Mezarlığı, Atatürk
İlkokulu ve 3 Kasım Ortaokulu'na toplam bin fidan dikimi yaptı.
Dede Korkut Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden Yaprak Ariç, Gülnaz Turan, Dilan Minsin, Gülfidan Vural, Çimen Kıyga, Nurcan Basut, Şeyhmuz Karadağ
, İrfan Oltan
, Yunus Kaya
, Husan Usmankulov, Grup TABİAT ve Grup Orta Asya
"Sosyal Proje Geliştirme" dersi kapsamında hocaları Doç. Dr. Yaşar Kop
öncülüğünde geldikleri Arpaçay, önce mezarlıkları, ardından da okul bahçelerini minik öğrencilerle birlikte ağaçlandırdı. Dikilen fidanlara can suyu verdi.
Kafkas Üniversitesi öğrencileri projelerinin hedefe ulaşmasında kendilerine destek veren başta proje sorumlusu Doç. Dr.Yaşar Kop'a, Arpaçay Kaymakamlığı'na, Arpaçay Belediyesi'ne ve Kars Orman Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Öğrencilerin bu tür sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS