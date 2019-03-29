Son Dakika Haberleri: Kars ve Ardahan'da Kar Etkisini Sürdürüyor

Kars ve Ardahan'da Kar Etkisini Sürdürüyor

27 dakika önce

Kars'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.

Kars ve Ardahan'da Kar Etkisini Sürdürüyor, System.String[]
Kars'ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Baharda yağan yoğun kar vatandaşları şaşırttı.

Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar da ev ve iş yerleri önünde biriken karları, bazıları da karla kaplanan araçlarını temizledi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Kars Belediyesi yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.

Kentte kar etkisini halen sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle kent baharda yeniden beyaza büründü. Kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte, sürücüler ise yolda ilerlemekte zorluk çekti.

Ardahan Belediyesi ekipleri kent merkezinde karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları ekipleri de Ardahan- Şavşat kara yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:55 Kaynak: AA

Sabah, Ardahan, Kars, Kar, Güncel
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