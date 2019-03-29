Kars ve Ardahan'da Kar Etkisini Sürdürüyor

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15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı

Son Dakika! Dış Ticaret Açığı Şubat'ta 2 Milyar 134 Milyon Dolar Oldu