Karşıyaka: 1-2 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karşıyaka: 1-2 - Son Dakika Spor

Karşıyaka: 1-2

7 saat önce

STAT: Kemer İlçe StadyumuHAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xxx)KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) - Hüseyin (xx)(Dk. 73 Emirhan), Onur (xxx), Erdin (xx), Asım (xx), Mehmet (xxx), Tolgahan (xx), İbrahim (xx)(Dk. 61 Sercan xx), Hasan (xx)(Dk.

Karşıyaka: 1-2, System.String[]

STAT: Kemer İlçe Stadyumu

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xxx), Hacı Mehmet Ekmekyermez (xxx), Muhammet Oğuzhan Öztaş (xxx)

KEMERSPOR 2003: İsmail (xx) - Hüseyin (xx)(Dk. 73 Emirhan), Onur (xxx), Erdin (xx), Asım (xx), Mehmet (xxx), Tolgahan (xx), İbrahim (xx)(Dk. 61 Sercan xx), Hasan (xx)(Dk. 46 Bahtiyar xx), Berkay (xx), Safa (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Mustafa Aşan (xx)(Dk. 81 Görkem), Doğukan (xxx), Harun (xx)(Dk. 46 Arif xx), Hakan (xx), Namık (xx)(Dk. 70 Mustafa Değirmenci xx), Metin (xx), Onur (xx), Anıl (xx), Özgür (xxx), Muhammet (xx)

GOLLER: Dk. 45+1 Onur Okan (Kemerspor 2003) - Dk. 18 Doğukan İnci, Dk. 35 Hakan Kuş (Karşıyaka)

SARI KARTLAR: Safa Çağlar (Kemerspor 2003) - Harun Atalay, Arif Cılak (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Kemerspor 2003 sahasında Karşıyaka'ya 2-1 mağlup.

10'uncu dakikadaki Karşıyaka atağında sol kanatta topla buluşan Özgür Güler, çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Doğukan İnci'nin bekletmeden volede meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

18'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci topu kendi sürerek ceza alanına kadar girdi. Kemerspor ceza alanında bulunan tek defans oyuncusunu da geçen Doğukan kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Kemerspor atağında, Asım Can Çaykıran topla korner çizgisine kadar indi ve ceza alanına ortaladı. Topa iyi yükselen Kemerspor'dan Hasan Üstünbücü'nün kafa ile şutunu kaleci son anda yakalayarak pozisyona son verdi.

35'inci dakikadaki Karşıyaka atağında Kemerspor ceza alanı önünde topla buluşan Doğukan İnci'nin şutu Kemerspor defansında geri dönerken kısa düşen topu iyi takip eden Hakan Kuş önce önüne aldı. Bu oyuncunun yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu: 0-2.

45+1'inci dakikada Kemerspor farkı 1'e indirdi. Kazanılan kornerde doğrudan kaleyi düşünen Onur Okan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Erdoğan Açar'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-2.

76'ncı dakikada gelişen Karşıyaka atağında Kemerspor sol kanadında topla buluşan Doğukan İnci boş pozisyonda kaleye sert vurdu. Sert gelen şutu Kemerspor kalecisi İsmail Çetin son anda kornere çeldi.

Karşılaşma Karşıyaka'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Antalya
Necati Selçuk, Karşıyaka, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "Saman ithal ediyorlar" sözlerine yanıt: Saman değil, hububat kapçığı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Erdoğan gazetecilerin darbe sorusuna sert çıktı: Böyle bir şeye siz inanıyor musunuz?

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:42:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karşıyaka: 1-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]