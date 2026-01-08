Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'u Maribor'a Satıyor - Son Dakika
Karşıyaka, Adem Yeşilyurt'u Maribor'a Satıyor

08.01.2026 21:09
Karşıyaka, genç yıldız Adem Yeşilyurt'u Maribor'a 600 bin Euro'ya satma kararı aldı.

İZMİR'İN 3'üncü Lig'de mücadele eden köklü kulübü Karşıyaka, transferi haftalardır futbol piyasasında gündem olan 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'u Acun Ilıcalı'nın hakim hissedarı olduğu Slovenya ekibi Maribor'a satıyor. Geçen hafta Trabzonspor'la İzmir'de, dün de Fenerbahçe yönetimiyle İstanbul'da görüşme yaparak anlaşmaya varamayan Karşıyaka'da Başkan Aygün Cicibaş, menajerler aracılığıyla gelen Maribor'un teklifini kabul etti. Başkan Cicibaş, teklifi yönetim kurulu, divan kurulu ve danışma kurulunun da onayına sundu.

600 BİN EURO VE YÜZDE 40

Yeşil-kırmızılı yönetim ve divan da anlaşmaya olumlu yaklaşıp kabul etti. Anlaşmaya göre Karşıyaka U19 Milli Takımı'na da seçilen sağ kanat oyuncusu Adem için 600 bin Euro bonservis ücreti alacak. İzmir ekibi Adem ileride başka bir kulübe satılırsa bonservis gelirinin yüzde 40'ına sahip olacak. Sezon sonuna kadar Karşıyaka'da oynamaya devam edecek Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City'e giderse ise Karşıyaka transferden 2.5 milyon Euro bonservis alacak. Bonservisin hangi vadeyle ne şekilde ödeneceği açıklanmazken, Adem'den elde edilen gelir kulübün futbol ve basketbol şubesi için kullanılacak. Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde Adem'in ailesiyle de görüştüğü öğrenildi.

AZAT YEŞİL'DEN TRABZONSPOR LEHİNE VETO

Karşıyaka'da bu sezon futbol takımının kurulması ve ödemelerine en büyük desteği veren isim olan Eski Başkan Azat Yeşil, Adem Yeşilyurt'un transferi konusunda hem genç futbolcu hem de kulüp için en uygun takımın Trabzonspor olduğunu söyledi. Kararın ve imza yetkisinin yönetimde olduğunu belirten Yeşil, "Adem'in kariyer gelişimi ve geleceği için en uygun kulübün Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Kulüplerin teklifleri de benzer seviyede. Bizim gibi Anadolu'dan çıkan bir futbol markası olan Trabzonspor'un Avrupa'da büyük başarı kazanan U19 takımı var. Adem o ekibin parçası olarak A takımda çok iyi yere gelir. Türkiye'nin köklü bir kulübü yerine yurtdışında vasat bir takıma transfer olması magazinsel olur. Avrupa'ya gelişimini tamamlamadan giden Ali Akman gibi yetenekli futbolcular sıkıntılar yaşadı. Kariyerleri olumsuz etkilendi. Biz kulüp olarak uzun vadeli sürdürülebilir şekilde yetiştirici olmak, ülkemizdeki kulüplerle iyi diyaloglarla oyuncu alışverişi yaparak futbolcuları geliştirmeyi hedeflemeliyiz" dedi.

Kaynak: DHA

Adem Yeşilyurt, Karşıyaka

