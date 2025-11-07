Karşıyaka'da 31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Düzenleniyor

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına geleneksel hale getirdiği Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu bu yıl 31. kez gerçekleştirecek. 9 Kasım Pazar saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başlayacak koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda final yapacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Büyük Önderimiz Atatürk'e bağlılığımızı simgeleyen geleneksel koşumuza ve ödül törenimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin anısına düzenlenen "31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" için geri sayım başladı. Yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek koşu, 9 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alacak. 4 kilometrelik koşuda; sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi takip edilerek Zübeyde Hanım Kabri'ne ulaşılacak.

Ödüller sahiplerini bulacak

Dodo Pizza, Merve Albayrak Endüstriyel Reklam Çözümleri, Pin Drinks, Sütaş, Can Hastanesi, Mavibahçe Alışveriş Merkezi, Sports International, Veni Vidi Göz desteğiyle düzenlenen koşunun bitiminde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde ödül töreni yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak törende, yarışı tamamlayan tüm sporculara anı madalyası, dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Ayrıca, genel klasmanda kadın ve erkeklerde ilk üçte yer alanlara ise ödül verilecek. Birinciye 2 ay, ikinciye 1 ay, üçüncüye ise 15 günlük Sports International üyeliği hediye edilecek.

Karşıyaka'nın en anlamlı geleneği

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlediğimiz Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, Karşıyakamızın en anlamlı geleneklerinden biri haline geldi. Her yıl çok sayıda yurttaşımızın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, Atatürk'e olan sevgi ve minnettarlığımızın en güçlü ifadesidir. Atamızın ilke ve devrimlerine sahip çıkan, Cumhuriyet değerlerini yaşatan bir Karşıyaka olarak; her adımda O'na ve bizlere emanet ettiği değerlere olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı, bu anlamlı günde birlik ve saygı duygularıyla koşumuza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.