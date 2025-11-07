Karşıyaka'da 31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karşıyaka'da 31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Düzenleniyor

07.11.2025 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına 31. kez düzenleyeceği Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu 9 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek. Koşu, Anayasa Meydanı'ndan başlayarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda son bulacak.

(İZMİR)- Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına geleneksel hale getirdiği Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu'nu bu yıl 31. kez gerçekleştirecek. 9 Kasım Pazar saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan başlayacak koşu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda final yapacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Büyük Önderimiz Atatürk'e bağlılığımızı simgeleyen geleneksel koşumuza ve ödül törenimize herkesi bekliyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin anısına düzenlenen "31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu" için geri sayım başladı. Yüzlerce Atatürk sevdalısını bir araya getirecek koşu, 9 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Anayasa Meydanı'ndan start alacak. 4 kilometrelik koşuda; sahil, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi takip edilerek Zübeyde Hanım Kabri'ne ulaşılacak.

Ödüller sahiplerini bulacak

Dodo Pizza, Merve Albayrak Endüstriyel Reklam Çözümleri, Pin Drinks, Sütaş, Can Hastanesi, Mavibahçe Alışveriş Merkezi, Sports International, Veni Vidi Göz desteğiyle düzenlenen koşunun bitiminde, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde ödül töreni yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak törende, yarışı tamamlayan tüm sporculara anı madalyası, dereceye girenlere kupaları takdim edilecek. Ayrıca, genel klasmanda kadın ve erkeklerde ilk üçte yer alanlara ise ödül verilecek. Birinciye 2 ay, ikinciye 1 ay, üçüncüye ise 15 günlük Sports International üyeliği hediye edilecek.

Karşıyaka'nın en anlamlı geleneği

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlediğimiz Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, Karşıyakamızın en anlamlı geleneklerinden biri haline geldi. Her yıl çok sayıda yurttaşımızın katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, Atatürk'e olan sevgi ve minnettarlığımızın en güçlü ifadesidir. Atamızın ilke ve devrimlerine sahip çıkan, Cumhuriyet değerlerini yaşatan bir Karşıyaka olarak; her adımda O'na ve bizlere emanet ettiği değerlere olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı, bu anlamlı günde birlik ve saygı duygularıyla koşumuza katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karşıyaka'da 31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’a yaptığına bakın 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor TOGG'a yaptığına bakın! 400 bin lira harcadı, gören dönüp tekrar bakıyor
Spor camiası yasta Gencecik futbolcunun acı ölümü Spor camiası yasta! Gencecik futbolcunun acı ölümü
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Arnavutköy’de istinat duvarı ööktü, İki bina tahliye edildi Arnavutköy'de istinat duvarı ööktü, İki bina tahliye edildi
Brezilyalı fenomen Barbara Jankavski evinde ölü bulundu: Otopsi sonucu bekleniyor Brezilyalı fenomen Barbara Jankavski evinde ölü bulundu: Otopsi sonucu bekleniyor
Onur Air resmen iflas etti 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında Onur Air resmen iflas etti! 5 yıldaki tüm finansal işlemleri inceleme altında

09:59
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe’ye şok üstüne şok
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
09:50
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi
09:50
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü Dehşet anları kamerada
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
08:12
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
İşte adı bahis skandalına karışan 2 Süper Lig kulüp başkanı
07:54
Futbolda bahis operasyonu 17’si hakem, 2’si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 10:38:26. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da 31. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu Düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.