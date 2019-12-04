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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Barış Çelik formayı kaptı! Son 4 maçta... - Son Dakika Spor

Karşıyaka'da Barış Çelik formayı kaptı! Son 4 maçta...

6 saat önce

Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11'de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu.

Karşıyaka'da Barış Çelik formayı kaptı! Son 4 maçta..., System.String[]

Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11'de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu.


Teknik direktör Soner Tolungüç'ün gözüne girmeyi başan Barış; son 4 maçta Payasspor (D), Fethiyespor, Cizrespor (D) ve Turgutluspor karşısında 11'de görev aldı.


Son olarak iç sahada 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Turgutluspor karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Barış, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.


Turgutluspor, Fethiyespor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:35 
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