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Karşıyaka'da Barış Çelik formayı kaptı! Son 4 maçta...
6 saat önce
Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11'de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu.
Bu sezon ilk 2 haftada ilk 11'de görev aldıktan sonra 8 hafta üst üste yedek soyunan 21 yaşındaki futbolcu, son 4 karşılaşmada yeniden formasına kavuştu.
Teknik direktör Soner Tolungüç'ün gözüne girmeyi başan Barış; son 4 maçta Payasspor (D), Fethiyespor, Cizrespor (D) ve Turgutluspor karşısında 11'de görev aldı.
Son olarak iç sahada 2-1'lik yenilgiyle sonuçlanan Turgutluspor karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan Barış, profesyonel kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:35
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