Karşıyaka\'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü Serhat Devrim Çağıl (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serhat Devrim Çağıl (23) yönetimindeki 35 CMR 810 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çağıl'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çağıl'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karşıyaka taraftarı olduğu öğrenilen Çağıl için Karşıyaka Spor Kulübü de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Çağıl'ın cenazesinin yarın Mavişehir Memur Kardeşler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.