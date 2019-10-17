Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor
Son Dakika Spor Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor

Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'nın sezon öncesi ve geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı 4 futbolcu, kariyerlerine amatör ligde devam ediyor.

Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'nın sezon öncesi ve geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı 4 futbolcu, kariyerlerine amatör ligde devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların eski futbolcularından Bartu Umut, Bölgesel Amatör Lig'deki Salihli Belediyespor'da forma giyiyor. Batuhan Çalıkşan, Bucak Belediye Oğuzhanspor; Batuhan Altın ise Çiğli Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Kaf-Kaf'ta forma şansı bulamayınca geçen sezon devre arasında ayrılan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın oğlu Ersagun Akbar Karaman da Bahçelievlerspor'da oynuyor. Karşıyaka'da kadrodan elendikten sonra yaz döneminde bir kulüple sözleşme imzalamayan Onur Kıntaş ve Battal Demirbilek ise bireysel antrenmanlar yapıyor. İki futbolcuya, yönetimden af çıktığı takdirde, devre arasında yuvaya dönüş yolunun açılması ihtimali var. Diğer taraftan, ligde bu hafta Kocaelispor'u konuk edecek Karşıyaka'da taraftarlar, tribünü doldurmak için seferberlik ilan etti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Salihli Belediyespor, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan'ın hocası Pioli'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Ayrılığı söz konusu değil
Messi Altın Ayakkabı 6. kez kazandı, Ronaldo ile arayı açtı Fenerbahçe sözleşmesi biten 9 isimden 5 tanesi ile sözleşme yenileyecek TFF, Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor'un puanlarını sildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 15:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]