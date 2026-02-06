Karşıyaka'dan İlyas Ural Transferi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'un iddialı ekibi Karşıyaka ara transferde son olarak kadrosuna dahil ettiği Mazıdağı Fosfatspor'dan 29 yaşındaki stoper İlyas Ural'ın lisansını çıkardı. Ara transfer döneminin son haftasında eski futbolcularına olan 3,5 milyon TL'ye yakın kesinleşmiş borcu yüzünden Türkiye Futbol Federasyonu'ndan transfer yasağı alan Karşıyaka, İlyas'ı amatör sözleşmeyle renklerine bağladı. Tecrübeli futbolcunun yeşil-kırmızılılara maliyeti amatöre dönmeyi kabul ettiği için arttı.

Kariyerinde Batman Petrolspor, Çankaya SK, Karaman FK, Nevşehir Belediyesi ve Mardin 1969 Spor kulüplerinde de oynayan, 2022'de Batman Petrol, geçen sezon Mardin 1969'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşayan İlyas'ın bahis soruşturmasında aldığı 3 aylık ceza da sona erdi. İlyas cezası nedeniyle kasım ayından beri forma giymedi. Ara transferin son gününde kadro dışı kalan golcü Hamza Küçükköylü'yle yollarını ayıran yeşil-kırmızılılar, 25 yaş üzerinde 5 futbolcu kontenjanını İlyas'la doldurdu. Ara transferde 7 futbolcu gönderen Kaf-Kaf 6 takviye yaptı.