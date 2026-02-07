Karşıyaka Eskişehir'e Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka Eskişehir'e Çıkıyor

Karşıyaka Eskişehir\'e Çıkıyor
07.02.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Eskişehir deplasmanında galibiyet arayacak. Maç 15.00'te başlayacak.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ikinci yarıda ilk 3 maçta galibiyet alamadıktan sonra geçen hafta Alanya 1221'i yenerek Play-Off potasından kopmayan Karşıyaka yarın Eskişehir Anadolu deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Osmangazi Üniversitesi Sahası'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Bahis soruşturmasında 90'ar gün ceza alan Erhan ve Mücahit'in cezalarını tamamlayıp sahaya dönecekleri yeşil-kırmızılılarda 4 sarı kart cezalısı Selim ise görev yapamayacak. Ligde Karşıyaka 40 puanla dördüncü sırada yer alırken, alt sıralardan kurtulmaya Eskişehir ekibinin 16 puanı bulunuyor. İzmir temsilcisi son iki sezonda deplasmanda mağlup olduğu, 2024'te Play-Off'ta elendiği Eskişehir ekibiyle bu yıl ilk yarıda golsüz berabere kalmıştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Eskişehir, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Eskişehir'e Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı Açık açık itiraf etti İran'da 7 bin kişinin öldüğü olayların altından o ülke çıktı! Açık açık itiraf etti
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş Tonlarca ağırlığındaki tırın altından mucize kurtuluş
MİT’in Mossad operasyonu kamerada Casuslar böyle gözaltına alınmış MİT'in Mossad operasyonu kamerada! Casuslar böyle gözaltına alınmış
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu

11:27
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
Transferin son gününde 13 futbolcu birden aldılar
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
10:04
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
Otomotiv sektöründe önemli değişiklik
09:47
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi
08:54
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
İki ilden peş peşe şüpheli kadın ölümleri
02:14
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı
Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 11:38:10. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka Eskişehir'e Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.