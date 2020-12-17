Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti. Yeşil-kırmızılı takım cumartesi günü deplasmanda lider Edremit Belediye Altınoluk'la kritik bir sınava çıkacak. Ligde 1 maç eksiğiyle 24 puanı bulunan Kaf-Kaf, 25 puanlı rakibini mağlup ederek liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka, 10 müsabakada 2 yenilgisi bulunan Balıkesir temsilcisini dize getirmeyi hedefliyor.



Son Dakika

Son Dakika! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz

Tarihi ve dini bir yapı olan Kayme Sarayı'nın içki kutusunda yer alması tepki çekti: Ruhuna aykırı

Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi

İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor

Feci ölüm! 3 çocuk babası, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti

Şikayet üstüne şikayet geliyordu, Başkent'te vatandaşı canından bezdiren bulvarın adı değişti

Mersin'in Tarsus ilçesindeki gizemli ev, definecilerin yeni adresi oldu

Sokak ortasında arkadaşının boğazını kesip öldürmüştü! Hepsi 10 bin TL içinmiş