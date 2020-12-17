Karşıyaka filede gözünü koltuğa dikti
17.12.2020 12:11
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda erteleme maçında Yalova deplasmanında Çiftlikköy Belediye'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini alan ve 2'nci sıraya yükselen Karşıyaka, gözünü şimdi de zirveye dikti.
Yeşil-kırmızılı takım cumartesi günü deplasmanda lider Edremit Belediye Altınoluk'la kritik bir sınava çıkacak. Ligde 1 maç eksiğiyle 24 puanı bulunan Kaf-Kaf, 25 puanlı rakibini mağlup ederek liderlik koltuğunu devralmak istiyor. Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 yenilgi alan Karşıyaka, 10 müsabakada 2 yenilgisi bulunan Balıkesir temsilcisini dize getirmeyi hedefliyor.
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