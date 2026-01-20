Karşıyaka, Manisa\'yı Zorlayacak

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda Karşıyaka yarın deplasmanda zirve yarışındaki rakiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Tarık Almış Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 16.00'da başlayacak. Grupta 13 maçta 10 galibiyet alarak 3'üncü sırada yer bulan yeşil-kırmızılı takım, 12 müsabakada 11 galibiyeti bulunan 2'nci basamaktaki Manisa temsilcisini yenerek zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenmişti.
