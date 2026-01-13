Karşıyaka'nın Deplasmana Kayıp Süreci - Son Dakika
Karşıyaka'nın Deplasmana Kayıp Süreci

Karşıyaka\'nın Deplasmana Kayıp Süreci
13.01.2026 11:39
Karşıyaka, son 5 deplasman maçında sadece 1 galibiyet alarak gol yollarında dar boğaza girdi.

Karşıyaka, ligde oynadığı son 5 deplasman karşılaşmasında 1 kez kazanırken, 3 kez berabere kaldı ve 1 kez de mağlup oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, iç saha ve deplasmanda farklı performanslar ortaya koyuyor. Taraftarının önünde çıktığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan İzmir temsilcisi, bu maçların yalnızca birinde berabere kalırken, toplayabileceği 24 puanın 22'sini hanesine yazdırdı.

Yeşil-kırmızılı ekip, sezonun ilk döneminde deplasman maçlarında da başarılı sonuçlar alsa da, ilerleyen haftalarda dış sahada galibiyet almakta zorlanmaya başladı. Bu sezon ilk 3 deplasman karşılaşmasını kazanan Kaf-Kaf, ardından oynadığı 5 maçta istediği sonuçları elde edemedi. Karşıyaka, bu süreçte 3 kez berabere kalırken 1 kez de mağlup oldu. Böylece Burhanettin Basatemür ve öğrencileri, deplasmanda istikrarlı bir grafik çizemedi.

Son 5 deplasman maçında 2 gol atıldı

Ligin ilk 3 deplasman maçını kazanarak bu süreçte 8 gol atan Karşıyaka, ilerleyen haftalarda dış sahada hem sonuç hem de skor üretme konusunda düşüş yaşadı. İzmir temsilcisi, daha sonra oynadığı 5 deplasman karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda yalnızca 2 gol kaydedebildi. Böylece Kaf-Kaf, deplasmanda istediği sonuçların yanı sıra gol yollarında da önemli sıkıntılar yaşamaya başladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Deplasmana Kayıp Süreci - Son Dakika

