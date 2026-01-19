Karşıyaka'nın Kritik Galibiyeti - Son Dakika
Karşıyaka'nın Kritik Galibiyeti

Karşıyaka\'nın Kritik Galibiyeti
19.01.2026 12:33
Karşıyaka, Petkimspor'u 103-91 yenerek üst üste ikinci zaferini elde etti ve kümede kalma umutlarını artırdı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde normal süresi 89-89 biten müsabakanın uzatma bölümünde Aliağa Petkimspor'u 103-91 mağlup eden Karşıyaka, kümede kalma mücadelesinde kritik bir galibiyete daha imza attı. Ligde 16 maç sonunda 4 galibiyete ulaşan yeşil-kırmızılı ekip, iç sahada Tofaş'tan sonra Petkimspor'u da dize getirerek üst üste 2'nci zaferine imza attı. Karşıyaka'da pivot Samet Geyik; 12 sayı, 16 ribaund ile double-double yaparken; Young 23, Sokolowski 17, Moody 15, Manning 14 atarken, ilk çeyrekte 11 sayı atan Bishop sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Son 5-6 haftadır bir topla kazanılan ya da kaybedilen maçlar yaşadık ancak bizim için asıl önemli olan, bu mücadele ruhunu yeniden yakalamaktı. Sahada ne olursa olsun son topa kadar mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubumuz var. Maç içerisinde ciddi fedakarlıklar yapan oyuncularımız oldu. 3 oyuncumuz maçta sakatlıklar yaşadı, buna rağmen mücadeleyi sürdürdüler. Özverileri için oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızla birlikte çok daha güçlüyüz. Verdikleri destek için yürekten teşekkür ediyorum. Evimizde oynadığımız maçlar bizim için büyük önem taşıyor ve taraftarımız bu şekilde yanımızda olduğu sürece, biz de onlar için sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Kritik Galibiyeti - Son Dakika

14:11
Karşıyaka'nın Kritik Galibiyeti
