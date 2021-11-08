Karşıyaka 'Sonbahar Çiçek Festivali' ile renklendi - Son Dakika

Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale Ödemiş, Bayındır ve Seferihisar'dan üretici kooperatifleri katıldı. Üreticiler, açtıkları stantlarda çeşitli çiçek türleri ile meyve fidanlarını tüketiciyle buluşturdu.

KEYİFLİ ETKİNLİKLER

İki gün süren etkinlik kapsamında çiçek yetiştiriciliği konusunda söyleşiler ve çiçek tasarımı üzerine atölyeler yapıldı, canlı müzik dinletisi sunuldu. Havanın güzel olmasını da fırsat bilen Karşıyakalılar, festival alanında keyifli bir hafta sonu geçirdi. Her yaştan ziyaretçiler, rengarenk çiçeklerin ve hatıra fotoğrafı için özel olarak düzenlenen alanın önünde çektikleri karelerle bu güzel anları ölümsüzleştirdi.

DEVAMI GELECEK

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da eşi Öznur Tugay ile birlikte Sonbahar Çiçek Festivali'ne katıldı. Bu tür etkinliklerle kent yaşamını güzelleştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tugay "Festivalimizde yurttaşlarımızı hem aracısız olarak çiçek üreticileri ile buluşturduk, hem de keyifli bir hafta sonu geçirme imkanı sunduk. Ben de ailemle birlikte bu renkli festivale ortak olmaktan büyük mutluluk duydum. Katılan bütün kooperatiflerimize ve Karşıyakalılara yürekten teşekkür ediyorum. Böylesine etkinliklerle kentimizi ve kent yaşamını renklendirmeye devam edeceğiz" dedi.