Karşıyaka'ya kaptan garantisi

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 22 puanla dördüncü sırada bulunan Karşıyaka'da takım kaptanı Mustafa Aşan, haftaya perşembe günü 25 puanlı İçel İdmanyurdu maçıyla yeni bir sayfa açmak istediklerini belirtti.

Lidere karşı mücadele edeceklerinin altını çizen tecrübeli oyuncu, "Hedefimiz belli. Ona ulaşmak için bu tür önemli maçları kazanmak zorundayız. Bunu başaracak güçteyiz. Son haftalarda sahaya koyduğumuz mücadeleyi ne yazık skora yansıtamadık. İçel önünde iyi futbolla birlikte 3 puanı almak istiyoruz. Hedefe ulaşmak için savaşımız sürecek" dedi.

Son 5 maçta 1 galibiyetle zirve yarışında yara alan yeşil kırmızılılarda uzun lig maratonun sonunda gülen taraf olmak istediklerini belirten tecrübeli futbolcu, "Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu arkadaşlarımız ve tribünde olmasalar bile her zaman yanımızda olduğunu bizlere hissettiren taraftarlarımızla birlikte hedefimize kilitlendik. Armamızın hakkını vererek hedefimize ulaşmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Karşıyaka'da Batman Petrolspor deplasmanında sakatlanıp ameliyat olarak sezonu kapatacak Burak bu maçta forma giyemeyecek.