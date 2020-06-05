Karşıyaka'ya önlem denetimi
TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden verilen 4 aylık aranın ardından 18 Temmuz'da kaldığı yerden start alması beklenen sezonun hazırlıklarına pazartesi günü tekrar başlayacak Karşıyaka'nın aldığı tedbirler yerinde incelendi.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden verilen 4 aylık aranın ardından 18 Temmuz'da kaldığı yerden start alması beklenen sezonun hazırlıklarına pazartesi günü tekrar başlayacak Karşıyaka'nın aldığı tedbirler yerinde incelendi. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu'nun açıkladığı Futbola Dönüş Protokolü'nün gerekliliklerini Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde uygulayan Kaf-Kaf, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil ve Karşıyaka İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli'yi ağırladı. Çığırgil ve Emetli, yeşil-kırmızılıların aldıkları tedbirleri inceleyip tavsiyelerde bulundu. Karşıyaka, pazartesi günü tesislerde toplanıp yapılacak koronavirüs testinin ardından antrenmanlara başlayacak.
- İzmir
Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 11:26 Kaynak: DHA
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