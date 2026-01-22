Karşıyaka'ya Selim Demirci Müjdesi - Son Dakika
Karşıyaka'ya Selim Demirci Müjdesi

22.01.2026 13:50
Karşıyaka'nın genç savunmacısı Selim Demirci iyileşti, Balıkesirspor maçında oynayabilir.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 maçından 1 puan çıkararak zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da sol bek Selim Demirci'nin iyileşmesi teknik ekibe teselli oldu. İlk yarının son haftasındaki Tire 2021 maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci devrenin ilk haftasında 0-0 biten Afyonspor deplasmanında kadroda yer almayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, iç sahada 1-0 kaybedilen Kütahyaspor randevusunda yedek kulübesinde yer almasına rağmen riske edilmedi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, bu 2 maçta defansın solunda ara transfer döneminde kadroya katılan Cumali'yi oynattı. Selim'in tamamen iyileştiği ve pazar günü Balıkesirspor deplasmanında görev yapabileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

