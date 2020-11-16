Karşıyaka yenilgiyi unuttu - Son Dakika

Karşıyaka yenilgiyi unuttu

16.11.2020 12:42
Karşıyaka yenilgiyi unuttu, System.String[]

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Çarşambaspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, üst üste iki beraberlikle zirveden inse de ligde 12 sezon sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta deplasmanda Çarşambaspor'la golsüz berabere kalan Karşıyaka, üst üste iki beraberlikle zirveden inse de ligde 12 sezon sonra 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Son olarak 2008-2009 sezonunda TFF 1'inci Lig'de 8 maç üst üste mağlubiyet yüzü görmeyerek 5 galibiyet, 3 beraberlik alan Kaf-Kaf, bu sezon o seriyi egale etti. Liderliğe kadar yükseldiği grupta Çatalcaspor ve Çarşambaspor deplasmanlarındaki beraberliklerle fren yapan Karşıyaka, 8 haftada yine 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 puanı hanesine yazdırdı.

Çarşamba deplasmanında bu sezon ilk kez art arda 2 maçta galibiyete hasret kalan, ilk kez gol atamayan Karşıyaka, grupta 20 puanlı lider Somaspor'un ardından 18 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Manisa ekibi Somaspor'u 19 Kasım Perşembe günü liderlik koltuğunu geri alma hedefiyle ağırlayacak İzmir temsilcisi, ardından 24 Kasım Salı günü erteleme sınavında Arhavispor'la rakip olacak. 12 Kasım'da oynanması gereken müsabaka Arhavispor'da yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşambaspor, Karşıyaka, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka yenilgiyi unuttu - Son Dakika Spor


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