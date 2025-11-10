Karşıyakalılar, "Ata'ya Saygı Zinciri"Nde Buluştu

(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlanışının 87'nci yılında düzenlenen "Ata'ya Saygı Zinciri" duygu dolu anlara sahne oldu. Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya gelen vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde ise Ata'ya selam durdu. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, "Sen rahat uyu Atam! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım'da Karşıyaka'da anlamlı bir etkinlikle anıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla, Karşıyaka Çarşısı'nda dev bir "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu. Saat 08.30'da bir araya gelmeye başlayan vatandaşlar, saat 09.05'i gösterdiğinde ellerinde Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile saygı duruşuna geçti. 7'den 77'ye binlerce Karşıyakalının tek yürek olduğu anlarda tüm kentte hayat durdu; Ulu Önder Atatürk sonsuz saygı, sevgi ve minnetle anıldı.

Anma törenleri düzenlendi

Karşıyaka Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende de ilçe protokolü, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve her yaştan vatandaşlar bir araya geldi. Ünsal'ın da yer aldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Zübeyde Anne'nin mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı

Karşıyaka Belediyesi, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda da bir anma töreni gerçekleştirdi. Ünsal'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetimi, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Zübeyde Anne'nin mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

Üç vatan toprağı buluştu

Diğer yandan Atatürk'ü anmak için Karşıyaka'ya gelen İstanbul Silivri Motosiklet Grubu, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Grup üyeleri Çanakkale Şehitliği'nden, Ulu Önder Atatürk'ün sevdiği türkülerin çıkış köyü olan Yunanistan Mayadağ ve Zübeyde Hanım'ın doğduğu Langaza'dan (Uğurlu köyü) getirdikleri toprakları Ünsal ile birlikte kabre sundu. Zübeyde Hanım'ın mezarından toprak alan motosiklet grubu üyeleri, bu toprakları da Atatürk'ün Selanik'te dünyaya geldiği evin bahçesine götürecek.

"En büyük eseri Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır"

Ünsal, "Bazı isimler vardır, ölümsüzdür… Fikirleriyle, ideolojisiyle, askeri, siyasi ve sivil yaşamıyla, ilke ve devrimleriyle, öngörüleri ve liderliğiyle Ulu Önderimiz Atatürk bizim için ölümsüz bir değere sahiptir. 10 Kasım, O'nu sonsuzluğa uğurladığımız ve yüreğimize gömdüğümüz gündür ancak semboliktir! Çünkü Atatürk'ün başlattığı aydınlanma serüveni, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkartma ideali sonsuza kadar yaşayacaktır. ve en büyük eseri Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır. İlke ve devrimlerinin kalesi Karşıyaka'da, en kıymetlimiz Zübeyde Hanım'ın huzurunda bir kez daha söz veriyoruz: Sen rahat uyu Atam! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.