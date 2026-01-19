Karslı'dan Gençlere Cilt Sanatı Dersi - Son Dakika
Kültür Sanat

Karslı'dan Gençlere Cilt Sanatı Dersi

Karslı\'dan Gençlere Cilt Sanatı Dersi
19.01.2026 13:50
Cilt sanatçısı Mehmet Karslı, gençlerle mesleki deneyimlerini paylaştı ve ödül alacak.

CİLT sanatçısı Mehmet Karslı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Gençlerle Buluşuyor' programında mesleki tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen 'Yaşayan İnsan Hazineleri Gençlerle Buluşuyor' programı, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi bünyesindeki 'Yaşayan Miras Okulu'nda yapıldı. Program kapsamında cilt sanatçısı Mehmet Karslı ile söyleşi gerçekleştirildi. Karslı, mesleki tecrübelerini ve ciltçilik sanatıyla ilgili bilgi ve birikimini gençlerle paylaştı.

Karslı, cilt sanatının Osmanlı'da 6'ncı yüzyılda zirveye oturduğunu belirterek, "Bu alanda Avrupa bizden birçok örnek almıştır. Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücü yükseldikçe ciltçilik sanatı da o kadar ilerlemiştir. Osmanlı döneminde kitap üretimi tek bir kişinin yaptığı bir iş değildi. Önce kağıtçıdan kağıdını alıyorsunuz, daha sonra cetvelciye gidip yazıp cetvel çizdiriyorsun. Hatçıya gidip hattını yazdırıyorsun. Hatçıdan sonra tezhipçiye gidiyor, tezhibini yaptırıyorsunuz. Tezhip sonrası ebrucuya gidiyor, ebrusunu yaptırıyorsunuz. Ondan sonra ciltçiye gidip cilt yaptırıyorsun. Ortaya tane kitap çıkıyor. Dolayısıyla bu bir sektördür. O sektör yok olmasın diye matbaa Osmanlı'ya geç geliyor. Bu sanatta klasik ve modern ciltleme vardır. Klasiği her zaman yapıyoruz. Karşılaştıracak olursak ciltçilik matbaa geldikten sonra modernleşti" diye konuştu.

'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ ÖDÜLÜNÜ ALACAK'

Cilt sanatçısı Mehmet Karslı, 20 Ocak Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek programda 'Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülünü' alacak. Karslı, alanında emsali kalmamış ve mesleğinin zirvesinde yer alan, 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak adlandırılan 102 kişiden biri olacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.