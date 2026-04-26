Kars'ta nisanda kar macerası: Zirveye yürüyüp bahar ortasında snowboard yaptılar
Kars'ta nisanda kar macerası: Zirveye yürüyüp bahar ortasında snowboard yaptılar

Kars\'ta nisanda kar macerası: Zirveye yürüyüp bahar ortasında snowboard yaptılar
26.04.2026 09:40
Kars'ta baharın ortasında sıra dışı bir macera yaşandı.

Kars'ta baharın ortasında sıra dışı bir macera yaşandı. Hava sıcaklıklarının yükselmesine rağmen yüksek kesimlerde tutunan kar örtüsü, adrenalin tutkunlarını yeniden zirveye çağırdı. İki arkadaş, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin yaklaşık 4 kilometrelik pistini bu kez kayak liftleriyle değil, kara bata çıka yürüyerek aştı. Hedefleri ise bölgenin en yüksek noktalarından biri olan Bayraktepe Zirvesi idi.

Snowboard tutkunu Umut Fendi ve arkadaşı, yer yer eriyen, yer yer diz boyunu aşan karla kaplı parkurda zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi. Nisan ayının aldatıcı bahar havasına rağmen zirve hattında sert rüzgar ve yoğun kar tabakası, yürüyüşü daha da çetin hale getirdi. Ancak ikili, yaklaşık 1,5 saat süren bu mücadeleyi başarıyla tamamlayarak zirveye ulaştı.

Zirveye vardıklarında onları etkileyici bir manzara karşıladı. Bir yanda baharın yeşermeye başladığı vadiler, diğer yanda hala kıştan kalma beyaz örtüyle kaplı pistler. Bu eşsiz kontrast, maceranın en özel anlarından biri oldu.

Asıl heyecan ise inişte başladı. Umut Fendi, snowboardunu bağlayarak zirveden aşağı süzülmeye başladı. Bahar karının yumuşak dokusu, inişi hem teknik hem de eğlenceli hale getirirken, yer yer oluşan sert zeminli alanlar adrenalini artırdı. Fendi'nin aksiyon kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, doğayla iç içe geçen bu sıra dışı snowboard deneyimi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi.

Bu macera, klasik kayak sezonunun çok ötesinde bir deneyim arayanlar için ilham verici bir örnek oldu. Baharın ortasında, doğanın sürprizlerine meydan okuyarak zirveye yürüyen ve ardından snowboardla inişe geçen bu iki sporcu, Kars'ın gizli kalmış potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. 

Kaynak: İHA

Son Dakika Çevre Kars'ta nisanda kar macerası: Zirveye yürüyüp bahar ortasında snowboard yaptılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Kars'ta nisanda kar macerası: Zirveye yürüyüp bahar ortasında snowboard yaptılar - Son Dakika
