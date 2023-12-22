Kartal Atalar\'da Harmony City Projesinin Temelleri Atılıyor!

Proje, Yüksek Mimar Kamuran Akbay'ın öncülüğünde modern yaşam sınırlarını zorlayan bir kentsel dönüşümü başlatarak şehre yeni bir soluk getiriyor.

Projenin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Akbay, yıkımın başlamasıyla ilgili olarak, "Harmony City, sadece bir kentsel dönüşüm projesi değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı vaat ediyor. Modern mimari, konforlu yaşam ve ticaretin buluştuğu bu projede, şehre nefes aldıracak bir atmosfer yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

Atalar Merkez'de konumlanan Harmony City projesi, 400 konut, 10 dükkan ve 20 ofis içeren geniş bir kompleks sunacak. Açık ve kapalı yüzme havuzları, tenis kortları, basketbol sahaları, sauna ve hamam gibi lüks özellikleri içinde barındıran Harmony City, 2026 Ocak'ta tamamlanarak sahiplerine teslim edilecek.

Kamuran Akbay, projenin sadece binaları değil, bir yaşam tarzını inşa etmeyi hedeflediğini belirterek, "Modern mimari, konforlu yaşam ve ticaretin uyumuyla oluşan bu projede, şehre heyecan verici bir dönüşüm yaşatacağız" dedi. Harmony City, estetik vizyonu ve liderliğiyle Kamuran Akbay tarafından şehre nefes aldıracak, göz kamaştırıcı bir projeye dönüşüyor. Projenin detayları ve gelişmeleri ile ilgili bilgilendirmelerimiz devam edecek.