Kartal'da 'Atölye No 10' Karma Yağlı Boya Sergisi Açıldı

(İSTANBUL) - Kartal Belediyesi'nin ev sahipliğinde açılan "Atölye No 10" karma yağlı boya sergisi, 12 sanatçının eserlerini 17–22 Kasım 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor.

Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen Atölye No 10 sergisinin açılış programına Belediye Meclis Üyesi Fatma Gül Altınöz ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Deniz Şahin ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Yağlı boya tekniğiyle hazırlanan çalışmalardan oluşan sergide; doğa, dönüşüm ve mitoloji gibi temalar farklı anlatım biçimleriyle ele alınırken, Anka kuşu temalı eser ise özellikle ilgi gördü.

12 sanatçının yer aldığı karma seçki, her birinin özgün üslubunu yansıtan zengin bir içerikle hazırlandı. Altı gün boyunca Kartal Belediyesi fuaye alanında açık olacak sergiyi sanatseverler, 08.30-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezilebilecek.

Sergide Aliye Vardarlı, Bünyamin Gençaslan, Ceyhun Kılıç, Gönül Poyraz, Gülperi Gürol, Gülseren Köroğlu, Melahat Yiğit, Musa Özdemir, Nebahat Aydöner, Nuran Kalelioğlu, Sevinç Sarıçayır ve Zekiye Çankaya'nın eserleri yer alıyor.

Açılışta konuşan Meclis Üyesi Altınöz, sanatın toplumsal hafızadaki yerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Hayat damarlarımızdan beslenmek için buradayız"

"Sanat, bir milletin hafızası ve aynı zamanda vicdanıdır. Bu sergi de tam olarak geçmişimizle bugünümüzü buluşturuyor, yaşanmışlıklarımızı ve acılarımızı yorumluyor, umutlarımızı görünür kılıyor. Burada her eser, bir hikaye anlatıyor… ve o hikayelerin her biri, aslında bizim hikayemiz. Bu yüzden, bu sergiyi hazırlayan değerli sanatçılarımıza, küratörümüze, emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sizler, bu ülkenin en kıymetli hazinelerisiniz. Sözlerimi bitirirken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o unutulmaz cümlesini tekrar etmek istiyorum: 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.' Biz, hayat damarlarımızdan beslenmek için buradayız."