Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı - Son Dakika
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Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı

11.05.2022 11:30
Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı

Kartal'da çay molası için tekstil atölyesi önüne çıkan 3 kadın çalışan ile başka bir kadın, kontrolden çıkıp üzerlerine gelen otomobilin altında kaldı.

Kartal'da çay molası için tekstil atölyesi önüne çıkan 3 kadın çalışan ile başka bir kadın, kontrolden çıkıp üzerlerine gelen otomobilin altında kaldı. 4 kadının yaralandığı kazada yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kontrolden çıkan otomobilin kadınlara çarparak altına aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartal'da Hürriyet Mahallesi Kalyon Sokakta saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı. Kaldırım üzerinde bulunan kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadın arkadaşları ile birlikte çay içmeye başladı. Yolda ilerlemekte olan 34 EKK 862 plakalı Hyundai markalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre Tümer, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil çay içen kadınlara çarparak altına aldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Meryem Yalçın'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Yaralıları hastaneye götürdüler, 1 kadının durumu ağırmış"

Kazayı gören vatandaşlardan Ufuk İnci "Bayanlar moladan çaya çıkmışlardı. O sırada araba aşağıdan geldi. Dönüşü alamayınca kaldırımdan çıktı. Buraya vurdu. Oradan kadınlara vurdu. Ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. 1 kadının durumu ağırmış" dedi.

Kaza anı kamerada

Kontrolden çıkan otomobilin, iş yeri önünde çay içen kadınlara çarptığı kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerlerken kontrolden çıkan otomobilin çay içen kadınlara çarptığı ve kadınların otomobil altında kaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı
Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı
Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı
Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı Kartal'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki 4 kişiye çarptı Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı Didim'de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Hürriyet, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da çay molasına çıkan kadınlar otomobilin altında kaldı: 4 yaralı - Son Dakika
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