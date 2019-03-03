Son Dakika Haberleri: Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın

Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın

1 saat önce

Kartal'da yedek parça deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kartal'da Yedek Parça Deposunda Yangın, System.String[]
Kartal'da yedek parça deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'ndeki yedek parça, çelik jant ve otomobil lastiği bulunan depoda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Deponun bahçesinde bulunan bir otomobili de çekerek uzaklaştıran itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:21 Kaynak: AA

Esentepe Mahallesi, İtfaiye, Kartal, Güncel
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