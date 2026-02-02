Kartal Meclisinde Doğrudan Temin Tartışması - Son Dakika
Kartal Meclisinde Doğrudan Temin Tartışması

02.02.2026 20:29
Kartal Belediye Meclisi'nde doğrudan temin yöntemi eleştirildi, başkan Yüksel eleştirilere yanıt verdi.

Kartal Belediye Meclisinde, ihale yapılmadan doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımı gündeme geldi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in yönetiminde belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, yaptığı her araştırmada belediyenin açık kaynakları, faaliyet raporu, denetim, strateji ve performans raporlarıyla birlikte sahadaki gözlemlerini paylaştığını söyledi.

Temizlik hizmetlerine ilişkin bilgileri burada paylaştığını belirten Yıldız, bunun "iftira" ve "yalan" olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Yıldız, belediyenin hafriyat ve moloz taşımalarını doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirdiği bilgisini paylaşarak, mevcut sözleşmeler varken bu yöntemin tercih edilmesini eleştirdi.

Bu uygulamaların Kamu İhale Kanunu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Yıldız, aynı kalemde birden fazla doğrudan temin yapılmasının mevzuata uygun olmadığını söyledi.

Doğrudan teminin sınırının kanunla belirlendiğinin altını çizen Yıldız, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kartal halkının kaynaklarının peşinde olacağız. 2025 yılında doğrudan temin sayısı 1 değil, 2 değil, 3 değil. 9 tane doğrudan temin var, aynı kalem. Hepsini bir firmaya veriyorlar. ya biz 'Bir tanesini yapmayın.' diyoruz, 9 tane var. Kartal halkının kaynaklarını kime böyle veriyoruz, hangi dayanağa göre veriyoruz? Bunun bir izahını verecek misiniz? Başkanım belki siz iş yoğunluğunuzdan dolayı sağa sola gidiyorsunuzdur. Bence arkanızdan bir şeyler çeviriyorlar. Bunlar göz göre göre yapılacak hatalar değil. Göz göre göre 9 tane doğrudan temini, işin konusu aynı. Toplam bedeli 5,5 milyon lira."

"Nerede eksiklik varsa sorgulayalım"

Söz alan Kartal Belediye Başkanı Yüksel, eleştirilere açık olduklarını ancak hitap dili ve üsluba dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Belediyenin bürokratik kadrolarının titizlikle çalıştığını belirten Yüksel, varsa eksikliklerin incelenebileceğini dile getirdi.

Bazı ihale süreçlerinde itirazlar ve şikayetler nedeniyle gecikmeler yaşanabildiğini, bu durumlarda geçici olarak doğrudan temin yöntemine başvurulabildiğini anlatarak, ihale süreçlerinin belediyelerde ve bürokraside kolay olmadığını söyledi.

Yüksel, eksiklikler varsa üzerine gidip çözüm üretmeye çalıştıklarını belirterek, "Dolayısıyla arka arkaya günlük kiralamaların ardından önce pazarlık usulü, ardından da açık ihalesi gerçekleşiyor. Eğer konu oysa. Başka bir şeyse bilmeliyim. Lütfen bakalım. Nerede eksiklik varsa sorgulayalım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından meclisteki diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

