Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı, yağış yaklaşık 3 saat sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı, yağış yaklaşık 3 saat sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kartalkaya Kayak Merkezi\'ne dün gece kar yağdı, yağış yaklaşık 3 saat sürdü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı. Yaklaşık 3 saat hafif şiddette etkili olan yağış, bölgede bulunan içerik üreticisi Gökhan Bilen tarafından kaydedildi.

Bolu'nun önemli kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 3 saat süren hafif kar yağışı, bölgede bulunan içerik üreticisi Gökhan Bilen tarafından saniye saniye kaydedildi.

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kar yağışı başladı.

3 SAAT BOYUNCA ARALIKLARLA YAĞDI

Bölgede etkisini gösteren kar yağışı yaklaşık 3 saat boyunca hafif şiddette ve aralıklarla devam etti. Bir süre sonra yağış etkisini kaybetti.

KAR TANELERİNİ KAMERAYA KAYDETTİ

Kar yağışı sırasında Kartalkaya'da bulunan doğasever ve içerik üreticisi Gökhan Bilen, gece karanlığında düşen kar tanelerini kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: İHA
Kayak MerkeziHava DurumuKartalkayaGüncelTurizmÇevreBoluDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:27:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kartalkaya Kayak Merkezi'ne dün gece kar yağdı, yağış yaklaşık 3 saat sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei