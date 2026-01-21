Kartalkaya Yangını: Denetim Eksiklikleri ve Yetersizlikler - Son Dakika
Kartalkaya Yangını: Denetim Eksiklikleri ve Yetersizlikler

21.01.2026 18:18
İYİ Parti'li Rıdvan Uz, Kartalkaya'daki yangının denetim hatalarının sonucu olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin "Bu facia tekil hataların değil, denetim sistemlerinin bütüncül olarak işlemediğinin bir sonucu. Denetim bu olayda bir koruma mekanizması olmaktan çıkmış, yalnızca evrak üretme merkezine dönüşmüştür." dedi.

Uz, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının 1. yılında Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin bilgiler paylaşan Uz, otelde alarm sisteminin devre dışı bırakıldığını, personele yangın güvenliğiyle ilgili eğitim verilmediğini, denetimlerde ciddi eksiklikler tespit edildiğini aktardı.

Uz, "Bu facia tekil hataların değil, denetim sistemlerinin bütüncül olarak işlemediğinin bir sonucu. Denetim bu olayda bir koruma mekanizması olmaktan çıkmış, yalnızca evrak üretme merkezine dönüşmüştür." ifadelerini kullandı.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunun üyesi olduğunu anımsatan Uz, komisyonun çalışmalarına değinerek toplantılarda yangında hayatını kaybeden 78 vatandaşın yakınlarını dinlediklerini kaydetti.

Komisyonun tespitlerine ilişkin bilgiler paylaşan Uz, şöyle konuştu:

"Mevzuat yeterlidir ama uygulama yetersizdir. Denetim yetkileri parçalıdır, sorumluluk dağılmıştır. Kamu kurumları arasında koordinasyon yoktur. Denetimde bildirim esas alınmakta, zorlayıcı yaptırım uygulanmamaktadır. Bu tespitler komisyon raporunda açık ve net biçimde yer alır."

İYİ Parti'li Uz, Kartalkaya yangınının geçmişte yaşanan bir olay olarak görülemeyeceğini belirterek, denetim sistemi değişmedikçe, sorumluluk mekanizması netleşmedikçe ve kamu idaresi bu olaydan ders çıkarmadıkça benzer faciaların yaşanacağını kaydetti.

"Denetim sistemi yeniden yapılandırılmalıdır." diyen Uz, şöyle devam etti:

"Turizm tesisleri başta olmak üzere toplu konaklama alanlarında zorunlu yangın güvenliği denetimi mutlaka uygulanmalıdır. 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bu facianın ardından sorumluluk yalnızca mahkeme dosyalarında değil, idarede ve siyasette de yerine getirilmelidir."

Yargı sürecine de değinen Uz, otel sahipleri ve yönetiminin ağır cezalar aldığını, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin il özel idaresi, itfaiye, belediye ve otel sahiplerine yönelik verilen cezalardan mutmain olduklarını ama ilgili bakanlıklarda sorumluluğu olan personelin de ceza almasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: AA

