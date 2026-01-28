Kartepe\'de Otobüs Tartışması Kanlı Bitti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan Erdal Kara'nın, otobüs sahibinin oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Konuşmak istediğini ancak Kara'nın elinde orakla gelerek kendisini yaraladığını söyleyen sanık, "Babamı korumak istedim. Korkuyla yere doğru ateş ettim" dedi. Sanık, "haksız tahrik" indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı, babasına ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Olay, 30 Ağustos 2024'de Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Erdal Kara (50), eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, aracın biraz daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Şoförün duramadığını söylemesi üzerine Erdal Kara'nın, Emirhan S. ve otobüs sahibine küfür ederek araçtan indiği iddia edildi.

Yaşananların otobüs sahibi Nizam Kıvanç ile oğlu Bedirhan Kıvanç'a anlatılmasıyla olay daha da büyüdü. Bedirhan Kıvanç, Emirhan S. ile birlikte Erdal Kara'nın evinin önüne gitti. Bir süre sonra Nizam Kıvanç da olay yerine geldi. Burada çıkan kavgada Bedirhan Kıvanç, tüfekle Kara'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan Kıvanç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Korku ve panikle ayaklarına doğru ateş ettim"

Olayla ilgili açılan dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Kıvanç, tutuksuz sanık Nizam Kıvanç ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Bedirhan Kıvanç, "Babam beni azmettirmedi. Babamdan emir almadım, emir verse de böyle bir şey yapmam. Emirhan gelip olayı anlatınca, Erdal abi ile konuşmak amacıyla kendisini aradım ve evinin önüne gittim. Kavga için gitmedim. Erdal abi elinde orakla geldi. Orağı boynuma doladı. Orağı elimle tutmasaydım kafama darbe alacaktım ve ölecektim. Elim sayesinde hayatta kaldım. Babam geldi ancak yine durmadı. Babama, 'Seni öldüreceğim' dedi. Babam 65 yaşında, kendini koruyacak durumda değil. Bagajdan tüfeği aldım, 2 el havaya ateş ettim, durmayınca korku ve panikle ayaklarına doğru ateş ettim. Kan görünce silahı bıraktım. Emirhan'ı ilk yardım yapsın diye bıraktım. Keşke öyle bir şey olmasaydı, küçücük bir hırs bizi bu duruma getirdi, pişmanım" diye konuştu.

Azmettirme suçundan yargılanan tutuksuz sanık Nizam Kıvanç ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğumu orakla darp etti. Onun elinden kurtulup bana doğru geldi. Azmettirmedim, yapacak olsam kendim yapardım" şeklinde konuştu.

Karar

Mahkeme heyeti, sanık Bedirhan Kıvanç'ı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay, Nizam Kıvanç'ı ise "suça yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - KOCAELİ