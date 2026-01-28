Kartepe'de Otobüs Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Kartepe'de Otobüs Tartışması Kanlı Bitti

Kartepe\'de Otobüs Tartışması Kanlı Bitti
28.01.2026 15:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartepe'de otobüs şoförüyle tartışan Erdal Kara, sanık Bedirhan Kıvanç tarafından öldürüldü.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan Erdal Kara'nın, otobüs sahibinin oğlu tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davada karar çıktı. Konuşmak istediğini ancak Kara'nın elinde orakla gelerek kendisini yaraladığını söyleyen sanık, "Babamı korumak istedim. Korkuyla yere doğru ateş ettim" dedi. Sanık, "haksız tahrik" indirimi de uygulanarak 11 yıl 8 ay hapse çarptırıldı, babasına ise 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Olay, 30 Ağustos 2024'de Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde meydana geldi. Erdal Kara (50), eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, aracın biraz daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı. Şoförün duramadığını söylemesi üzerine Erdal Kara'nın, Emirhan S. ve otobüs sahibine küfür ederek araçtan indiği iddia edildi.

Yaşananların otobüs sahibi Nizam Kıvanç ile oğlu Bedirhan Kıvanç'a anlatılmasıyla olay daha da büyüdü. Bedirhan Kıvanç, Emirhan S. ile birlikte Erdal Kara'nın evinin önüne gitti. Bir süre sonra Nizam Kıvanç da olay yerine geldi. Burada çıkan kavgada Bedirhan Kıvanç, tüfekle Kara'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan Kıvanç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, babası ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Korku ve panikle ayaklarına doğru ateş ettim"

Olayla ilgili açılan dava, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Bedirhan Kıvanç, tutuksuz sanık Nizam Kıvanç ve taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz hakkı verilen tutuklu sanık Bedirhan Kıvanç, "Babam beni azmettirmedi. Babamdan emir almadım, emir verse de böyle bir şey yapmam. Emirhan gelip olayı anlatınca, Erdal abi ile konuşmak amacıyla kendisini aradım ve evinin önüne gittim. Kavga için gitmedim. Erdal abi elinde orakla geldi. Orağı boynuma doladı. Orağı elimle tutmasaydım kafama darbe alacaktım ve ölecektim. Elim sayesinde hayatta kaldım. Babam geldi ancak yine durmadı. Babama, 'Seni öldüreceğim' dedi. Babam 65 yaşında, kendini koruyacak durumda değil. Bagajdan tüfeği aldım, 2 el havaya ateş ettim, durmayınca korku ve panikle ayaklarına doğru ateş ettim. Kan görünce silahı bıraktım. Emirhan'ı ilk yardım yapsın diye bıraktım. Keşke öyle bir şey olmasaydı, küçücük bir hırs bizi bu duruma getirdi, pişmanım" diye konuştu.

Azmettirme suçundan yargılanan tutuksuz sanık Nizam Kıvanç ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğumu orakla darp etti. Onun elinden kurtulup bana doğru geldi. Azmettirmedim, yapacak olsam kendim yapardım" şeklinde konuştu.

Karar

Mahkeme heyeti, sanık Bedirhan Kıvanç'ı "kasten öldürme" suçundan haksız tahrik indirimiyle 11 yıl 8 ay, Nizam Kıvanç'ı ise "suça yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Erdal Kara, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartepe'de Otobüs Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paralar üstünde çirkin notlar Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti Paralar üstünde çirkin notlar! Kuryeyi gözünü dahi kırpmadan katletti
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar Havalimanından bindikleri takside dehşet saçtılar: Şoförü darp edip kaçtılar
Kartal’dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere’ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 Milyon Euro girdi
Bartın’da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti Bartın'da aile içi tartışma cinayetle sonuçlandı: Karısını öldürüp intihar etti
Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR’a çarptı: 7 ölü Fransa deplasmanına giden PAOK taraftarlarını taşıyan araç TIR'a çarptı: 7 ölü

16:56
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
Tedesco, 100 milyon euroluk golcüyü bir saniye bile düşünmeden reddetti
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:12
Trump’ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan’dan İran hamlesi
Trump'ın tehdidinden dakikalar sonra Bakan Fidan'dan İran hamlesi
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 17:17:58. #7.11#
SON DAKİKA: Kartepe'de Otobüs Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.