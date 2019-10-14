Kaş'ta 'beton yol' uygulaması

Kaş Belediyesi tarafından beton yol uygulaması yapıldı.



Kaş'ın İslamlar Mahallesinde yol yapımında yeni bir yöntem olarak, beton yol uygulaması yapıldı. Bu kapsamda Kaş Belediyesince İslamlar Mahallesi Pınarbaşı ile Köyiçi mevkii arasındaki 400 metrelik yolda beton yol uygulaması gerçekleştirildi.



Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yerli malzemeyle üretilen beton yolun asfalta alternatif olabileceği, uzun ömürlü ve ağır araçların geçişine dayanıklı olduğu, tasarruf ve konforlu hizmet sağlayacağı kaydedildi. - ANTALYA