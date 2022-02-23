Kaş'ta "Çamurdan" isimli seramik sergisi açıldı - Son Dakika
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Kaş'ta "Çamurdan" isimli seramik sergisi açıldı

23.02.2022 10:12
Kaş'ta "Çamurdan" isimli seramik sergisi açıldı

Kaş ilçesinde sanatçılar Selen Açanal ve Valentine van Herpen'in seramik uygulamalarının yer aldığı "Çamurdan" isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaş ilçesinde sanatçılar Selen Açanal ve Valentine van Herpen'in seramik uygulamalarının yer aldığı "Çamurdan" isimli sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaş Belediyesi Kültür Evi'nde açılan sergide, seramik sanatçıları Açanal ve Herpen'in hazırladığı 23 çalışma yer aldı.

Açanal, seramik çalışmalarında hissettiklerini yaptığını ve bunların insanlara anlattıklarını merak ettiğini ve serginin bu doğrultuda ortaya çıktığını söyledi.

Çalışmalarının hobiyle başladığını ve hayatına yerleştiğini belirten Açanal, "Yaklaşık 30 yıldır atölyede uygulamalar gerçekleştiriyorum. Kaş'ta uğraşımla ilgili atölye ararken Valentine ile tanıştım, sonrasında beraber bu sergiye kadar ulaştık. Aslında yaptığımız, doğayı kullanmak. Böylece doğada var olanı farklı bir forma dönüştürüyor, kalıcı olmasını sağlıyoruz." dedi.

İlçede yerleşik yaşayan Hollandalı Herpen de rölyef ve heykel için seramik anlayışını değiştirmeye çalıştığını, farklı teknikler kullanarak, eserler yaptığını kaydetti.

"Çamurdan" sergisi, 12 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

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Kaş Belediyesi, Seramik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kaş'ta 'Çamurdan' isimli seramik sergisi açıldı - Son Dakika


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