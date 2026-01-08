Kaş\'ta Ev Yangınında 1 Ölü

Antalya'nın Kaş ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkisi'nde bulunan iki katlı binanın giriş katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede dairede yaşayan Vural Özsalman'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.