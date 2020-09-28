Kaş ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.
Osman Tosun idaresindeki 48 F 4681 plakalı otomobil, Uğur Mumcu Caddesi'nde D-400 kara yolu istikametinde seyir halindeyken Marina Kavşağı'nda kontrolden çıktı.
Otomobil, refüjdeki levha ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:09 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kaş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika