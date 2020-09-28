Kaş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada, sürücü ile araçtaki 2 kişi hafif yaralandı.

Otomobil, refüjdeki levha ve aydınlatma direğine çarparak durabildi.

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