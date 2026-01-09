Kaş'ta Yüzbaşı Aker Anma Etkinliği - Son Dakika
Kaş'ta Yüzbaşı Aker Anma Etkinliği

09.01.2026 15:23
Kaş'ta Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anma etkinliği gerçekleştirildi, kahramanlığı vurgulandı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinliği gerçekleştirildi.

Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in Türk milletinin azim ve inancını temsil eden büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Türk askerinin Birinci Dünya Savaşı'nın en zorlu dönemlerinde zor şartlar altında dahi neler başarabileceğini gösterdiğini belirten Kumbasar, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in dağ toplarıyla "batırılamaz" denilen Ben-my-Chree adlı uçak gemisini batırarak dünya askeri tarihine geçtiğini ifade etti.

Aynı mücadelede Fransız savaş gemileri Alexandra ve Paris II'nin de etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Kumbasar, Akdeniz'in Türk milleti için taşıdığı stratejik önemin bu başarılarla tüm dünyaya gösterildiğini kaydetti.

Kumbasar, batırılan gemilerin mürettebatının kurtarılması ve esirlere gösterdiği saygı ile de bilinen Aker'in savaşın ardından kendisine teklif edilen rütbe ve ödülleri de kabul etmemesinin tevazu örneği olduğunu dile getirdi.

Törende Aker'in hayatını anlatan belgesel izlendi, öğrenciler tarafından şiir okundu.

Törene Kumbasar'ın yanı sıra Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Hamdi Abanoz, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan da katıldı.

Kaynak: AA
