Kasaplarda Haksız Fiyat Denetimi

TİCARET Bakanlığı tarafından Ankara, İstanbul ve İzmir'de son 3 günde 751 kasap işletmesinde haksız fiyat uygulamalarına yönelik denetimlerde 86 ihlal tespit edildi. İşletme sahiplerine idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kasaplara yönelik denetimler yapıldı. Son 3 gün içinde yürütülen denetimler kapsamında, 751 kasap işletmesinde, toplam 10 bin 514 ürün denetlendi. Denetimlerde 86 ihlal tespit edildi; ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı. Ayrıca 615 işlem, Haksız Fiyat Değerlendirme Komisyonu'na sevk edildi. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik haklarını korumak, piyasada adil, dengeli ve şeffaf bir işleyişi temin etmek amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" denildi.