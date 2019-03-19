Kasapoğlu: "Gençlerin İnternette Boş Vakit Geçirmesini İstemiyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerin internette boş vakit geçirmesini istemiyoruz, ailecek spor yapmalarını istiyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerin internette boş vakit geçirmesini istemiyoruz, ailecek spor yapmalarını istiyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, dün trafik kazasında hayatını kaybeden eski AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar'ın eniştesi Mehmet Emin Göktaş'ın, Merkez Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.



Daha sonra Kıranköy bölgesinde esnafı ziyaret eden Kasapoğlu, tarihi çarşı bölgesinde vatandaşlara simit ikramında bulundu.



Eskipazar ilçesine geçen Bakan Kasapoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Yarkan'ı makamında ziyaret etti.



Belediye çıkışında kendisini bekleyen gençlere seslenen Bakan Kasapoğlu, gençler için spor yatırımları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.



İlçeye yapılan spor yatırımlarından bahseden Kasapoğlu, "Gençlerin internette boş vakit geçirmesini istemiyoruz, ailecek spor yapmalarını istiyoruz." dedi.



AK Parti Belediye Başkan adayı da olan Mustafa Yarkan'a destek isteyen Bakan Kasapoğlu, daha sonra ilçeden ayrıldı.

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