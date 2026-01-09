Kasık Fıtığı Tedavisinde Özel Yöntemler - Son Dakika
Kasık Fıtığı Tedavisinde Özel Yöntemler

09.01.2026 10:40
Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığı tedavisinin yaş ve sağlık durumuna göre değiştiğini belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığında, fıtığın durumu, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna göre tedavi yöntemine karar verildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, karın içindeki organların ya da dokuların karın duvarındaki kasık bölgesi gibi zayıf bir noktadan dışarı doğru yer değiştirmesiyle oluşan kasık fıtığı, en sık erkeklerde görülse de kadınlarda da ortaya çıkabiliyor.

Özellikle uzun süre ayakta kalanlarda, ağır kaldıranlarda, kronik öksürüğü veya kabızlığı olan kişilerde kasık fıtığı riski artıyor.

Kasık fıtığında, kasık bölgesinde ele gelen, ayakta dururken ve ıkınırken belirginleşen şişlik, yatınca kaybolabiliyor.

Bazı hastalarda ağrı, yanma hissi veya hareketle artan rahatsızlık da görülebiliyor. Tedavi edilmediğinde bağırsak düğümlenmesi, bağırsak boğulması gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Modern cerrahi teknikler sayesinde hastalar genellikle kısa sürede taburcu oluyor ve günlük yaşamlarına hızlıca dönebiliyor. Özellikle kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda daha az ağrı, daha küçük kesiler ve daha hızlı iyileşme süreci sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Tayfun Şahiner, kasık fıtığı ameliyatlarının açık ya da kapalı (laparoskopik) yöntemlerle yapılabileceğini belirtti.

Kasık fıtığı tedavisinde hastaya özel yöntemlerin önemine dikkati çeken Şahiner, "Hangi yöntemin uygun olacağına hastanın yaşı, fıtığın durumu ve genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak karar verilir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahiner, kasık bölgesinde şişlik veya ağrı hisseden kişilerin vakit kaybetmeden bir genel cerrahi uzmanına başvurması gerektiğini aktararak, erken tanı ve doğru tedavinin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA

Hastane, Ekonomi, Son Dakika

Kasık Fıtığı Tedavisinde Özel Yöntemler
