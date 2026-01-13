Kasım Ayında Ciro ve Ticaret Hacminde Artış - Son Dakika
Ekonomi

Kasım Ayında Ciro ve Ticaret Hacminde Artış

Kasım Ayında Ciro ve Ticaret Hacminde Artış
13.01.2026 11:10
TÜİK, Kasım 2025'te ciro ve ticaret hacminin yıllık ve aylık arttığını açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde toplam cironun yıllık yüzde 37,3, aylık yüzde 3,7 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin ciro endeksi ile ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,6 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 47,6 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 36,8 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 39,3 arttı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro bir önceki aya göre yüzde 3,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 8 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 2,6 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 2,6 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 7,1 ARTTI

Ticaret satış hacmi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 arttı. Ticaret satış hacmi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 arttı.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

