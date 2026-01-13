Kasım'da Cari Açık 4 Milyar Dolar Yaklaştı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayında cari işlemler hesabının 3 milyar 996 milyon dolar açık verdiğini, yıllıklandırılmış cari açığın yaklaşık 23,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB Kasım 2025 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 996 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 385 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, kasım ayında cari açık yaklaşık 23,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 68,4 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,3 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,8 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık verdi. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler kasımda 3 milyar 926 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 717 milyon doları ve 3 milyar 108 milyon dolar oldu.

2025 yılı Kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar ve krediler 30,1 milyar doları katkı verirken; net portföy yatırımları 3 milyar dolar, ticari krediler 1,4 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 6,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 19,4 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 990 MİLYON DOLAR ARTTI

Kasım ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 343 milyon dolar olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 990 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 647 milyon dolar arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 201 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye'de 218 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü. Portföy yatırımları kasım ayında 1 milyar 24 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 59 milyon dolar net satış ve DİBS piyasasında 1 milyar 646 milyon doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar, genel hükümet ve diğer sektör ihraçlarında sırasıyla 169 milyon dolar, 611 milyon dolar ve 64 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 467 milyon dolar, 94 milyon dolar ve 2 milyar 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 784 milyon dolar net artış ve 428 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 356 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde 4 milyar 766 milyon doları net azalış oldu.