Ekonomi

Kasım'da Dış Ticaret Endeksleri Açıklandı

14.01.2026 10:33
Kasım ayında ihracat birim değer endeksi %11,7 artarken, miktar endeksi %9,3 azaldı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, Kasım ayında ihracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarken, ihracat miktar endeksi yüzde 9,3 azaldı. Aynı dönemde ithalat birim değer endeksi yüzde 2,2, ithalat miktar endeksi yüzde 0,4 arttı; dış ticaret haddi ise 84,8'den 92,8'e yükseldi.

TÜİK, 2025 yılı Kasım ayına ilişkin "Dış Ticaret Endeksleri"ni açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5 arttı, ham maddelerde yüzde 9,5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,2 azaldı, imalat sanayinde yüzde 13,2 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 9,3 azaldı

İhracat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,1, ham maddelerde yüzde 9,3, yakıtlarda yüzde 6,6, imalat sanayinde yüzde 8,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 2,2 arttı

İthalat birim değer endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, yakıtlarda yüzde 8,3 azaldı, ham maddelerde yüzde 2,6 azaldı, imalat sanayinde yüzde 1,4 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 0,4 arttı

İthalat miktar endeksi Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,6, ham maddelerde yüzde 0,4 arttı, yakıtlarda yüzde 8,6 azaldı, imalat sanayinde yüzde 3,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 3,6 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 138,2 iken 2025 Kasım ayında yüzde 3,6 oranında artarak 143,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 155,4 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 5,6 oranında azalarak 146,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 1,2 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ekim ayında 128,4 iken 2025 Kasım ayında yüzde 1,2 oranında artarak 129,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Kasım ayında 124,7 iken 2025 yılı Kasım ayında yüzde 3,5 oranında artarak 129,1 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Kasım ayında 92,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Kasım ayında 84,8 olarak elde edilen dış ticaret haddi, 8 puan artarak, 2025 yılı Kasım ayında 92,8 oldu.

Kaynak: ANKA

