Kasım'da Hayvancılık Üretiminde Düşüş
Kasım'da Hayvancılık Üretiminde Düşüş

Kasım\'da Hayvancılık Üretiminde Düşüş
14.01.2026 10:49
TÜİK, kasım ayında tavuk eti, yumurta ve süt üretiminde azalma yaşandığını duyurdu.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tavuk eti, yumurta ve içme sütü üretim miktarlarının önceki aya göre azaldığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı. Buna göre; kasım ayında tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında azalarak 233 bin 887 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi ise önceki aya göre yüzde 2 oranında azalarak 1 milyar 771 milyon 906 bin oldu. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,9 arttı. Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,9 arttı.

863 BİN 651 TON İNEK SÜTÜ TOPLANDI

Kasım ayında ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında azalarak 863 bin 651 ton oldu. İçme sütü üretimi ise önceki aya göre yüzde 0,6 oranında azalarak 135 bin 49 ton olarak gerçekleşti. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 azaldı, ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 azaldı.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,4 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 11,5 azaldı. Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 1,5 arttı, ayran ve kefir üretimi yüzde 8,8 arttı, yoğurt üretimi yüzde 5,1 arttı, içme sütü üretimi yüzde 4,7 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 6,1 arttı.

Kaynak: DHA

Ekonomi

