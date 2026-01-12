Kasım'da İnşaat Maliyeti Yükseldi - Son Dakika
Kasım'da İnşaat Maliyeti Yükseldi

12.01.2026 10:31
Kasım 2025'te inşaat maliyet endeksi yıllık %23,93, aylık %1,14 arttı. Malzeme ve işçilik de yükseldi.

Kasım ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,93 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,93 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,70 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,48 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,98 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,50 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,37 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,33 arttı, aylık yüzde 1,14 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,90 arttı, işçilik endeksi yüzde 33,14 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
