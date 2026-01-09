Kasım\'da Sanayi Üretimi Arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretiminin kasım ayında yıllık yüzde 2,4; aylık yüzde 2,5 arttığını açıkladı.

TÜİK, Kasım 2025 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi kasım ayında bir önceki yılın ayı ayına göre yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2 azaldı.

Kasım ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,5 arttı. 2025 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.