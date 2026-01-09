Kasım'da Sanayi Üretimi Yüzde 2,5 Arttı - Son Dakika
Kasım'da Sanayi Üretimi Yüzde 2,5 Arttı

09.01.2026 23:19
Bakan Kacır, kasım ayında sanayi üretiminin yüzde 2,5 arttığını açıkladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Sanayi üretimimiz kasım ayında yüzde 2,5 artarken, yıllık bazda yükseliş ise yüzde 2,4 oldu" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından kasım ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi'nin en önemli bileşenlerinden biri olan yüksek teknoloji grubunun, sanayi üretimindeki büyümenin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü vurguladı. Bakan Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sanayi üretimimiz Kasım ayında yüzde 2,5 artarken, yıllık bazda yükseliş ise yüzde 2,4 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde yıllık yüzde 30,9 ve aylık yüzde 10,5 artış gerçekleşti. Milli Teknoloji Hamlemizin en önemli bileşeni olan yüksek teknoloji grubu ürünler, üretimde büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor. Sanayicilerimiz ve emekçilerimiz, katma değerli üretimleriyle ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor."

Kaynak: DHA

