Kasımpaşa Becao'yu Kiraladı

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.
Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
